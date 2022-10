Meer incidenten in Kampen met asielzoekers uit Dronten, burgemeester: ‘Dit is echt heel ernstig’

Drontenaar (18) nog het hele jaar in de cel voor verkrach­ting in stadspark Kampen

De 18-jarige man uit Dronten die wordt verdacht van een verkrachting in Kampen, blijft nog zeker de rest van dit jaar in de cel. De politie deed eind september urenlang onderzoek in het stadspark van Kampen, nadat een ontredderde vrouw verklaarde te zijn verkracht. De jongeman is een paar dagen later opgepakt.

17 oktober