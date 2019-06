Meer kans op nieuwe haven in Kampen door bredere sluis in Afsluitdijk?

Moet Kampen een tweede Zuiderzeehaven aanleggen? Die vraag is opnieuw springlevend nu zeker is dat de sluizen in de Afsluitdijk worden verbreed. Hierdoor kunnen kleinere zeeschepen in Kampen komen en wordt meer handel voorspeld.

Het bedrijfsleven trapt op de rem. ,,Ik ben voorstander, maar met een voorbehoud", zegt havenondernemer Bert Weever. ,,Het is mogelijk om alvast de procedures in gang te zetten voor de aanleg van een nieuwe haven. Dat duurt circa vijf jaar. Over het moment dat de schop in de grond gaat, moet je goed nadenken. Eerst moet de behoefte duidelijk zijn.”

Ruimte

Die mening deelt Jeroen van den Ende. Hij is directeur van Port of Zwolle, het gezamenlijk havenbedrijf van Kampen, Zwolle en Meppel. ,,In Meppel is nog ruimte voor uitbreiding", weet hij. ,,En een nieuwe haven, daar gaat de politiek ook over.”

De havens in de Port of Zwolle zijn bijkans vol. Voor extra kade wordt gekeken naar Meppel en Kampen. Beide gemeenten doen onderzoek naar de groeikansen van hun haven. In Meppel kan dat per hectare, in Kampen is een nieuwe haven nodig. Dat ligt politiek gevoelig, bleek vorige maand in een raadsvergadering. De teneur was dat een tweede Zuiderzeehaven de landelijke Melmer om zeep helpt, het amper banen oplevert en de aanleg á 30 miljoen euro te duur is voor de armlastige gemeente.

Onderzoeken