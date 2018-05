video + updateEen bedrijfsverzamelgebouw aan de Energieweg in Kampen is op de vroege zondagmorgen tot de grond toe afgebrand. Er vielen geen gewonden, wel kwam er asbest vrij. ,,Het ging razendsnel'', zegt de directe buurman.

In elk geval vijf bedrijven - SLM autobanden en velgen, stichting De Kleine Beurs, 2e Jands Auto's, de opslag van charterbedrijf Sail Oban en een hovenier - zijn dakloos geworden door de grote band. De politie kan nog niet zeggen wat de oorzaak is en waar de brand is ontstaan. ,,Het ging razendsnel'', zegt directe buurman Michel Brasjen die boven zijn autobedrijf woont. Hij werd 's nachts gewaarschuwd door zijn neven die door de straat liepen en 'iets roken'. ,,Ik heb de brandweer een pluim gegeven, ze hebben gevochten om mijn pand te bewaren. Als de wind de andere kant op had gestaan, had het heel anders kunnen aflopen.'' De 6 tot 7 auto's die hij bij zijn buurman had gestald, zijn verloren gegaan in de vlammen, zegt hij.

Gelaten

De hovenier, die niet met zijn naam in de krant wil, staat er gelaten bij op zondagmorgen, als de brandweer aan het nablussen is. Zo'n 15 jaar zat zijn bedrijf aan de Energieweg en in een paar uur is alles verwoest. ,,Echt alles.'' Hij kan nog relativeren: ,,Het is een bedrijfspand, geen woning natuurlijk. Maar toch...''

