Meerdere oplossingen voor ‘ongeldige pizzabon’ Kampen

Terugkeer

Maar daar blijft het nu dus niet bij. ,,We vinden het een mooi gebaar van Subway, maar we moeten het ook zelf oplossen”, aldus een woordvoerder van New York Pizza. ,,Door een vervelende samenloop van omstandigheden is er iets misgegaan. We hebben 56.000 cheques uitgedeeld aan klanten van de Voedselbank vanwege ons 25-jarig bestaan. Waar het fout is gegaan weet ik niet, maar de voucher van Kampen is nu ook in te leveren in Dronten of Zwolle.” De woordvoerder laat nog weten dat de pizzaketen waarschijnlijk in 2020 weer terugkomt in Kampen.