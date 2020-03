Meeste kringloopwinkels in de polder gesloten, kringloopwinkel in Kampen en Lelystad wel open

‘Na een spoedoverleg hebben wij er, met pijn in ons hart, voor gekozen om ook onze winkel voorlopig te sluiten.’ Dit schrijft het team van Kringloopwinkel It’s op De Noord in Dronten op Facebook. En hij is niet de enige. Ook de deuren van Kringloop Bant, de drie kringloopwinkels van Stichting De Groene Sluis in Lelystad, Kringloop Felix in IJsselmuiden, Het Goed in Emmeloord en Kringloopwinkel Waypoint op Urk blijven dicht. Bij een enkeling kunnen nog wel goederen aangeleverd worden, maar in veel gevallen is ook dat vanwege de coronacrisis stil gelegd.