Meevaren met voormalig koninklijk jacht vanuit Kampen

Burgemees­ter van Kampen wil geen kenmerken van verboden Hells Angels zien op straat, maar kan dat?

11:15 Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen wil geen uitingen van de Hells Angels op straat zien in zijn gemeente. Dat heeft hij aan de lokale afdeling van de verboden motorclub laten weten, de enige in deze regio. ,,Er is geen duidelijke grondslag om op te treden”, reageert Berend Roorda, onderzoeker aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.