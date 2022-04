Meezingen in Kampen volgens traditie en eindelijk weer koopjes scoren in Emmeloord: Koningsdag druk bezocht

Dit is het enige onbemande tankstati­on in ons land waar je lpg kunt tanken (maar er kijkt wel degelijk iemand mee)

Onbemande tankstations genoeg in Nederland, maar allemaal zonder lpg. Behalve die ene in ’s-Heerenbroek. Al is er wel toezicht op afstand, vanuit Roemenië.

20 april