Megaorder Amerikaanse leger 'next level' voor trailerbouwer Broshuis

De komende twee jaar gaat de trailerbouwer uit Kampen aan de slag voor het Amerikaanse leger, om 170 ‘PL2 semi-diepladers’ met acht assen te bouwen. De opleggers zijn speciaal ontworpen om tanks te vervoeren. Hoe uniek bijzonder zo'n opdracht is? Pieter-Bas Broshuis, de vierde generatie van het familiebedrijf, begint bovenin het hoofdkantoor pal langs de IJssel in Kampen voorzichtig te lachen. ,,Nou... Echt héél bijzonder. Grote opdrachten hadden we vaker, onder meer voor onze eigen defensie. Maar dit is anders. De grootste die in Europa ooit gegeven is in ons vakgebied. Zoiets als dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Not even close!’’

Geheim

De opdracht is een enorme boost voor het bedrijf, dat de laatste jaren steeds verder is gegroeid na moeilijke jaren. ,,Gezien de omvang is het eigenlijk allemaal razendsnel gegaan’’, zegt Broshuis. In januari 2018 was er het eerste belletje van de Amerikanen. ,,Ze kwamen hierheen om te shoppen voor vervoer van hun tanks, die ze in Europa willen gebruiken.’’ Waar de tanks voor bedoeld zijn? Dat werd niet verteld en dat weet ook Broshuis zelf nog altijd niet. ,,Nee. Strikt geheim. Voor de NAVO gelden er momenteel allerlei bedreigingen. Syrië, Turkije, Rusland, noem maar op. Het zal daar wel iets mee te maken hebben.’’

Testen in Amerika

Een paar maanden na het belletje stond het eerste prototype in Kampen klaar. Dat moest in Rotterdam op de boot naar een testcentrum van het Amerikaanse leger in Aberdeen. De trailer werd daar uitvoerig onderzocht en getest. ,,We kwamen simpelweg als beste uit die test en wonnen dus de aanbesteding’’, zegt Broshuis met enige trots. Toch gebeurt het hem als ervaren bedrijfshoofd niet iedere dag dat hij met Amerikaanse leger om tafel zit. ,,Zeker niet. Het was een hele toestand. Als buitenlander op zo’n defensieterrein komen gaat natuurlijk niet zomaar.’’ De Amerikanen waren volgens Broshuis vooral ‘erg correct’ ,,Iemand uithoren over de trailers van concurrenten ging niet. We waren strikt gescheiden van elkaar, wat natuurlijk alleen maar goed is. De reden waarom ze voor ons kozen weet ik nog altijd niet.’’

Geen spaceshuttle

Het Amerikaanse leger laat de trailers in Europa bouwen, omdat de regels voor speciaal transport in Europa erg complex zijn. ,,Gemeenten, provincies, het Rijk. Er zijn alleen al in Nederland vijfhonderd wegbeheerders die allemaal iets anders kunnen beslissen. Het is dus eigenlijk een kunstje, dat wij natuurlijk goed beheersen en Amerikaanse bedrijven niet.’’ Heel geheimzinnig hoeft er volgens Broshuis niet over de bouw worden gedaan. ,,Nee hoor. Ons product is geen spaceshuttle. Ze rijden gewoon hier over de weg. Bij de eisen en wensen die zijn gesteld zat niks dat we nog nooit eerder hebben gezien.’’

Moeilijke tijden

Per week zullen er drie ‘Amerikaanse’ opleggers van de band rollen in Kampen. ,,Dat is een hoop werk, maar vooral een luxe-probleem. We hebben ook wel andere tijden meegemaakt.’’ Broshuis kende in 2016 een tragisch ongeval op de werkvloer, waarbij een personeelslid om het leven kwam. Het bedrijf werd daarbij door de rechter niets verweten. ,,Dat is helaas gebeurd en het heeft nog altijd een enorme impact op ons bedrijf. De veiligheid is naar aanleiding daarvan nog veel verder opgeschroefd.’’

Nog iets verder terug, in 2009, moest het bedrijf flink reorganiseren. Bijna twee derde van het personeel moest weg. Er bleven 135 werknemers over. ,,Ook dat was pijnlijk, maar nodig. Gelukkig zitten we sindsdien gestaag in de lift en hebben we nu zo'n 440 werknemers, voornamelijk mensen uit Kampen.’’ Broshuis kan nu twee jaar vooruitkijken en dat geeft een comfortabel gevoel. ,,We stonden niet op omvallen, maar als je zo diep hebt gezeten, dan is zo’n opdracht als deze inderdaad extra lekker. Voor mij is dit toch wel het mooiste moment geweest als eigenaar tot nu toe.’’

Eeuwenoud familiebedrijf Het bedrijf Broshuis bestaat al meer dan een eeuw, sinds 1885. ,,Ik ben de vierde generatie. Het begon ooit Achterhoek. De oudste zoon van het gezin nam de boerderij over en de tweede zoon, mijn overgrootvader dus, vertrok naar Muiden om daar paardenwagens te bouwen voor marktkooplui. Wagens bouwen doen we nog altijd. Een grote omslag was er in de jaren zestig, toen een klant van mijn vader betonpalen wilde vervoeren voor de bouw van het Hilton hotel in Amsterdam. We maakten voor het eerst uitschuifbare trailer en dat werd onze niche. Tot die tijd bouwde iedere trailerfabrikant gewoon alle soorten trailers.’’ In 1972 volgde een verhuizing naar Kampen, zo werd het eenvoudiger om naar Duitsland te exporteren. Het terrein aan de Industrieweg in Kampen bleef intussen groeien. Inmiddels telt het zo’n tien hectare. ,,We hebben er iedere keer een stukje grond bijgekocht. De bandenhandel, een boerderij, een fietscrossbaan. Noem maar op. Met de huidige ruimte kunnen we de opdracht makkelijk aan.’’

Nieuwe deuren

Broshuis heeft flink moeten investeren voor de Amerikaanse order. Het bedrijf kocht een kraan, speciaal gereedschap en twee lasrobots voor het lassen van de 2760 aslijnen. ,,Het was het waard. Deze order opent nieuwe deuren voor ons, het is ‘next level’. Ga maar na: ieder NAVO-land kijkt naar het Amerikaanse leger en zij hebben ons product uitvoerig getest. Daarmee heb je eigenlijk een keurmerk. De kans bestaat daardoor zeker dat ook de andere landen binnen de NAVO onze trailers gaan kopen.’’

