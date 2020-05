‘Meisjes van de Geerstraat’ scoren in Kampen met verwenpakketten

,,Ik had eigenlijk wat minder willen inkopen deze dagen, maar door die verwenpakketten was ik ineens sneller door m’n voorraad heen dan ik had gedacht.’' Diane Hund van duurzame kledingwinkel Fair en Share in de Geerstraat verbaast zich over het succes van de ‘verwenpakketten’ die zij en nog een paar vrouwelijke onderneemsters in de buurt aanbieden.