Memory Lane voor het ‘oude’ Icthus in Kampen: ‘Ik heb een ongelooflijk leuke tijd gehad hier’

Marjo Bramer (66) was ooit in 1969 één van de eerste leerlingen van het schoolgebouw aan de Jan Ligthartstraat. ,,Ik ben in 1968 begonnen in het HBS-gebouw tegenover wat nu Myosotis is, ik kan me nog herinneren dat we met stoeltjes hebben lopen sjouwen hier naartoe. Het heette toen nog het Johannes Calvijn Lyceum.’’ Favoriete vak in die tijd: scheikunde. ,,Met meneer Van Ham, die man had zo’n humor. Ik had helemaal niks aan scheikunde, maar ik heb het in m’n pakket genomen omdat het zo’n geweldige leraar was.’’