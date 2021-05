‘Mensen hebben ook ruimte nodig om te recreëren’

Video Koningsdag in coronatijd saai? Met deze 6 tips kom jij de dag wel door!

26 april Ook dit jaar kunnen we geen groot feest vieren op de verjaardag van de koning. Maar laten we vooral kijken naar wat we nog wél kunnen doen. Want ook coronaproof kunnen we een feestje maken van deze dag! Wij zetten een paar tips voor je op een rij.