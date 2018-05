Met '140' op Kamperlijntje is onmogelijk: veel te duur door slappe grond

Kort voor opening van het Kamperlijntje, december vorig jaar, kwam naar buiten dat het traject tussen Zwolle en Kampen de beoogde snelheid van 140 kilometer per uur niet aankan. Daarop werd besloten station Stadshagen in Zwolle niet in gebruik te nemen waarmee de vastgestelde dienstregeling overeind bleef, met een snelheid van hooguit 100 kilometer per uur. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar het Kamperlijntje. Er zijn onder meer diverse testritten gemaakt. Het onderzoeksrapport is klaar, maar met de uitkomsten daarvan moet ProRail nog wel aan de slag.