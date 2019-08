Met de doppen van Sven hoopt Melle weer naar de kinderboerderij te kunnen gaan

Gemeente vervangt twee ‘goudmijn­tjes’

14 augustus Om onveilige situaties te voorkomen worden twee elektriciteitskasten in de gemeente Kampen per direct vervangen. De kasten worden gebruikt door ambulante handelaren die op hun standplaats in de buurt afhankelijk zijn van stroom uit de kasten. Over de kosten hoefde het stadsbestuur niet lang na te denken: die dingen zijn een goudmijn voor de gemeente.