Met deze auto gingen de gewapende overvallers van tankstation in Kampen er vandoor

KAART I Minder corona-besmettin­gen in Oost-Nederland, één patiënt uit IJsselland overleden

26 oktober Meer coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur, maar beduidend minder positieve testen in Oost-Nederland. Dat is de balans die opgemaakt kan worden naar aanleiding van de cijfers die het RIVM maandag bekend heeft gemaakt.