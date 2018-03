Met toneel in gesprek over toekomst platteland

De première van Boerderij in de buurt is 23 maart op Kampereiland, een dag later volgt Oudleusen. Conflicten, kansen en verandering van het platteland komen uitgebreid aan bod in het stuk dat overheden in beweging moet krijgen, zegt Ewoud van Arkel, secretaris van de landelijke stichting Agrarisch Erfgoed. ,,Hoe ga je om met boerderijen die straks geen boerderij meer zijn. Een aantal heeft al een andere functie, als woonhuis of bedrijf, maar er komen nog veel meer boerderijen bij. Daar moet je iets mee als overheid. Als koepelorganisatie hebben we een manifest gemaakt over gebruik van boerderijen die voor 1965 zijn gebouwd. Daar zijn er heel veel van, we willen voorkomen dat ze leeg blijven staan omdat eigenaren niet weten wat ze ermee moeten.''

,,Door het spanningsveld te laten zien tussen oorspronkelijke bewoners, ofwel boeren die al generaties op een erf wonen, en nieuwkomers uit de stad. Maar ook de kansen en mogelijkheden te schetsen. Dat kan met een rapport of boek, maar ook met toneel. Het thema speelt heel erg op het platteland. Denk aan de boer die wil uitbreiden en een hinderwetvergunning nodig heeft waartegen zijn buren bezwaar maken. Boeren kunnen niet uitbreiden, woningen zijn onverkoopbaar. Zoek daarvoor een oplossing zonder dat een boer moet stoppen met zijn bedrijf.''

,,Gemeente Kampen is een van de financiers, samen met gemeente Dalfsen en provincie Overijssel. Iemand riep dat hij wel een mooie plek wist voor de première. En dat is de museumboerderij op Kampereiland ook. Een prachtige locatie met ruimte voor zo'n 75 bezoekers. Veel meer bezoekers willen we niet, wil je in gesprek met je publiek, dan moet de groep niet te groot zijn.''

Volledig scherm Boer Bart, gespeeld door Dick van de Put, voelt zich bedreigd in het stuk Boerderij in de Buurt. © Stichting Agrarisch Erfgoed

,,Een gezin uit de stad gaat op een boerderij wonen en komt met een boer in conflict over stankoverlast. Daar proberen ze een oplossing voor te zoeken. Voor het einde mag het publiek meedenken over de meest logische oplossing. Invloed op het slot heeft hun antwoord niet, dat wordt te ingewikkeld. We zijn wel benieuwd of hun oplossing overeenkomt met onze ontknoping. Die is verrassend, dat kan ik wel zeggen. Bij elke voorstelling hebben we trouwens een gastrol van iemand uit de buurt. Bij het project zijn in zeven, acht acteurs betrokken, een geluidsman, een regisseur, een tekstschrijver en twee mensen voor de organisatie. Vorig jaar hebben we een try out gehad, de reacties waren positief. Maar zo'n première is wel spannend, je weet nooit hoe een publiek dat je niet kent, reageert.''

,,Het is echt een oproep aan overheden beleid te maken, om bij ontwikkeling van het platteland een plek te geven aan de boerderijen. De komen jaren gaan veel boeren stoppen, er komt leegstand aan. In Twente zie je bijvoorbeeld boerenschuren die als woonhuis worden verbouwd. Een mooi concept, met woongemeenschappen die zorgen voor het platteland. Maar de uitvoering laat te wensen over. Die woningen gaan ten koste van quota in de stad. Als het om woonvergunningen gaat zouden overheden best toeschietelijker kunnen zijn.''

Boerderij in de Buurt gaat vrijdag 23 maart in première in de museumboerderij op Kampereiland (Erf 29), vanaf 20.00 uur. Een dag later is het stuk te zien bij FarmFocus in Oudleusen, ook vanaf 20.00 uur. Kaarten reserveren kan via de website van Agrarisch Erfgoed Nederland.