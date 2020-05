Met versterker en meetstok gaat Carin op pad voor stadswandeling in Kampen: ‘Ik ga gewoon kijken wat weer kan’

Ziekenzorg door de eeuwen heen, daar zal de eerste wandeling na de coronalockdown over gaan. Epidemieën die Kampen in het verleden hebben geteisterd, zijn een dankbare bron van inspiratie, vertelt Koopman. Pest en cholera sloegen eeuwen geleden hard toe in de stad. ,,Het Pesthuis stond over de gracht, net buiten de stad. Nu ligt het er middenin. De voorloper van de Van Heutszkazerne was in gebruik als cholerahospitaal. De maatregelen die toen werden genomen, zijn bijna dezelfde als nu. Opvallend, vind ik. Vallen we in dit soort situaties terug op oude reflexen? Waren ze toen zo modern of zijn wij nu ouderwets?’’