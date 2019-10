Met voelen en goede uitleg missen blinden niets in museum Kampen

Skatepark in Stadspark Kampen afgesloten vanwege ‘onveilige bouwwerken’

9 oktober Skaters in Kampen kunnen voorlopig niet meer terecht in het Stadspark in Kampen. Volgens de gemeente zijn er ‘illegale onveilige bouwwerken’ geplaatst, die moeten worden verwijderd. De skaters wijzen juist met de vinger naar de gemeente: ‘Skaten op een half park is als voetballen op een goal met slechts één paal!'