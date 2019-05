Met z’n allen in Kampen binnen rond Pater Pio: ‘Ik wist meteen, dít is mijn heilige’

Fenomeen in de katholieke wereld, heilige Pater Pio (1887-1968). Over de hele wereld komen mensen samen in zijn naam en deze regio blijft niet achter. De nieuwe gebedsgroep in IJsselmuiden is de eerste in dit deel van het land. ,,Pater Pio helpt me enorm’’.

De pater speelt al zo’n 20 jaar een hoofdrol in haar leven en dat is te zien in de woonkamer van Ewelina Borger (39) uit Kampen. Her en der staan beelden van de Italiaan die in 2002 heilig werd verklaard, er hangen foto’s van de pater en ze heeft een imposante collectie boeken over hem in de kast staan. Borger, geboren in Polen, is de oprichter van de gebedsgroep die in september van start gaat in de katholieke kerk in IJsselmuiden. Pastor Jaap Scholten (59) zorgt voor de begeleiding.

,,Op vakantie in Polen vertelde mijn oma me vroeger veel over heiligen. We waren constant aan het bidden samen’’, vertelt Borger. ,,Rond mijn 11e ging ik lezen over het geloof en kocht ik een boek over stigmata (al dan niet bloedende wonden die ontstaan bij gelovigen op dezelfde plekken als op het lichaam van Jezus bij zijn kruisiging). Ik las over Pater Pio en wist meteen: dít is mijn heilige.’’

Volledig scherm Ewelina Borger met twee beelden van Pater Pio. © Foto Freddy Schinkel

Aan deze pater worden bovennatuurlijke eigenschappen toegeschreven. Volgens Borger ontving hij in 1918 ‘zichtbare stigmata’. Zo bloedden zijn handen. En hij had een schouderwond, net als Jezus door het dragen van het kruis. Wonden die overigens bij zijn overlijden plotseling verdwenen zouden zijn, zonder littekens achter te laten. Ook zou Pater Pio over de gaven van bilocatie en levitatie beschikken, hij kon op meerdere plekken tegelijk aanwezig zijn en werd soms zwevend waargenomen.

Wat betekent dat? ,,Het zijn tekenen dat je dichtbij Christus leeft, het is een bepaalde genade die je gegeven wordt’’, legt Scholten uit. Leg er maar niet te veel de nadruk op in het verhaal, vult hij aan. ,,Het gaat niet om de sensatie. Pater Pio was nederig, werkte hard voor God. Dáár gaat het om.’’

Quote Duizenden mensen kwamen naar hem toe. Hij hield mensen uit handen van satan Ewelina Borger , Oprichter Pater Pio-gebedsgroep

Borger vertelt over de vele brieven die de pater schreef. Die zijn nog steeds een inspiratie voor haar en andere volgelingen. En de heilige mis die hij opvoerde, moet indrukwekkend zijn geweest. ,,Duizenden mensen kwamen naar hem toe. Ook voor de biecht. Hij hield mensen uit handen van satan.’’ Het gebed noemde hij ‘het beste wapen dat we bezitten’. Dat onderschrijft ze. ,,Ik praat met Pater Pio, hij helpt me enorm als ik het moeilijk heb.’’

Ze heeft een gebedspagina op Facebook met ruim 2600 leden en een Poolse pagina met 5500 leden. Daar komt dus een gebedsgroep bij. Momenteel zijn er elf Pater Pio-gebedsgroepen in Nederland, vooral in het zuiden. Die van Borger is de eerste voor het noorden en oosten van het land. ,,Lange tijd kon ik geen pastor vinden voor de begeleiding. Toen kwam Jaap Scholten op mijn pad. Pater Pio heeft hem gestuurd!’’ zegt Borger met een glimlach.

Biechten

De bijeenkomsten (vanaf 3 september elke eerste dinsdag in de maand om 18.00 uur, voorafgaand aan de mis), zijn niet alleen voor gebed. Ook worden brieven van de pater voorgelezen en is het mogelijk om te biechten. Scholten zorgt ervoor ‘dat het niet alle kanten opgaat’. ,,We hebben dit besproken in het pastorale team. We vinden dit goed.’’ Een tiental mensen heeft zich al aangemeld, zegt Borger. ,,Uit Lelystad, Zwolle, Kampen...’’

Is deze regio niet te nuchter voor zo’n mystieke heilige? ,,Veel mensen kunnen zich met Pater Pio identificeren’’, aldus Borger. ,,Hij had een broze gezondheid, hij wist wat lijden betekende. We kunnen zijn leven als voorbeeld zien. Hij is overleden in 1968, er is veel beeldmateriaal van hem. Dat maakt het tastbaar.’’ Scholten: ,,Een fenomeen? Zonder meer.’’

Voor meer informatie over de gebedsgroep: Ewelinaborger20@hotmail.com