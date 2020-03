Met zijn tweeën mondkapjes naaien als dagbesteding, dat kan voor Dorethé uit Kampen ook

,,Twee keer per week had ik dagbesteding, met drie anderen in het atelier van Margreet. Heel gezellig en belangrijk voor mij. Maar door het coronavirus is dit weg gevallen en ben ik op thuis aangewezen. Lastig voor iemand zoals ik met een bipolaire stoornis. Weg is de structuur die ik zo nodig heb. iedereen is opeens thuis. Als gezin werken we nu met een lijstje waarop precies staat wie welke klusje wanneer doet, dat helpt.’’