'Middeleeuws' stemmen op een drukbezocht stembureau in Kampen

Al een jaar of 18 neemt hij regelmatig de taak op zich van voorzitter van dit stembureau, dat doorgaans een goede opkomst kent. ,,Komt ook door de ambtenaren, en veel mensen komen toch graag op het stadhuis stemmen. Soms komen we daardoor wel op 110 procent opkomst.''

Eerste stemmer

Lastige keuze

Zijn stemkeuze voor de gemeenteraad bepalen was niet lastig erkent hij, maar dat referendum was nog even moeilijker. ,,Daar heb ik wel even mee geworsteld.'' Als Bruins de primeur heeft gehad, volgen al snel een aantal collega-ambtenaren en komen ook 'gewone' Kampenaren op het gemeentehuis aan het Berghuisplein hun stem uitbrengen.