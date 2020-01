Milieu-inspectie na reeks dwangsommen: ‘Scheepssloperij Hoeben uit Kampen heeft harde aanpak nodig’

Bureaucratische rompslomp

Één van de dwangsommen was opgelegd voor het invoeren van een wrakkige duwbak -Samba- uit België, zonder dat het papierwerk en vergunningen in orde waren. Hoeben vond al die bureaucratische rompslomp niet nodig. Hij zei de duwbak te willen opkalefateren en opnieuw als duwbak te willen verkopen. Want alleen de im- of export van sloopschepen hoef je bij de ILT te melden.

,,Onzin’’, zei de ILT-inspecteur tijdens de rechtszitting in Den Haag. ,,De duwbak was er zo slecht aan toe dat hij tijdens het vervoer over water al bijna van ellende in tweeën brak. Toen de Samba op de wal lag zagen we dat de bodem volledig verrot was. Het was gewoon een gevalletje afval. Van een medewerker van het sloopbedrijf hebben we later nog gehoord dat die Samba een kat in de zak bleek. In plaats van een zware ijzeren bodem had de Samba een houten bodem met wat lichte metalen platen erop, dus niet veel schrootwaarde’’, aldus de ILT-inspecteur.