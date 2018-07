Milieupark in Kampen vrijdag weer open na grote brand

De stortplaats voor grof vuil was donderdag gesloten. Oorzaak was een grote brand bij Recycling Kampen. Daarbij ging een grote loods pal naast het Milieupark in vlammen op.

Het is alweer de vijfde grote brand bij een afvalverwerker in Kampen in amper vier jaar tijd. Zo rekende ook menig Kampenaar vandaag uit. De eerste drie keer was het raak bij Schroothandel Regelink. In februari brandde het bij Hoeben Metaal.

Zorgen

Is de gemeente Kampen er niet een keer zat van? ,,In de loop van de dag dacht ik: Dit is niet de eerste keer. Vijf is een fors aantal. Ik baal voor de getroffen ondernemers, maar ook de bedrijven in de omgeving die zorgen hebben. Met hen gaat de gemeente in gesprek", zegt wethouder Geert Meijering, bij afwezigheid van burgemeester Bort Koelewijn.