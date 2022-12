Miljoen van provincie voor restauratie Gotisch Huis en Bovenkerk in Kampen, maar er is nog meer geld nodig

Roerige start voor nieuwe politie­chef Janny Knol: ‘Elke dag een crisis’

Janny Knol is sinds februari politiechef van het korps Oost-Nederland en maakte in die maanden meer mee dan ze ooit kon bevroeden. Een gesprek over de polarisatie in de samenleving, demonstraties die escaleren, jongeren die op scholen worden geronseld en de enorme werkdruk voor agenten. ,,Ons blauwe politiehart is nu soms bont en blauw.”

3 december