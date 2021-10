Miljoenen euro’s over, maar Kampen zet de bloemetjes niet buiten

Dit jaar blijft er waarschijnlijk 1,6 miljoen euro over, volgend jaar naar verwachting 4,3 miljoen euro. Toch zet Kampen na harde bezuinigingen in de afgelopen jaren nu de bloemetjes niet buiten. In plaats daarvan worden de reserves aangevuld en wordt er geld opzij gezet voor toekomstige grote projecten. Geplande bezuinigingen op jaarlijkse uitgaven van zo’n 2 miljoen euro gaan vooralsnog gewoon door, besloot het college bij het opstellen van de begroting voor 2022.