Miljoenentekort op zorg stelt Kampen voor grootste bezuiniging sinds mensenheugenis

Video Opnieuw valt beton uit plafond in parkeerga­ra­ge Kampen, maar dit keer is het bewust

11:45 Opnieuw vallen voegen uit het plafond van de parkeergarage Buitenhaven in Kampen. Dit keer is het geen verrassing. Met grof geschut is aannemer Hegeman vanochtend begonnen met het verwijderen van de voegen in het gloednieuwe bouwwerk.