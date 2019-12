Minder files op N50 in 2019, maar route tussen Zwolle, Kampen en Emmeloord blijft in landelijke top 10

Ridderorde van Burkina Faso voor water­schaps­coö­r­di­na­tor Henk Post: ‘Een sobere ceremonie zeiden ze. Nou, echt niet!’

27 december Henk Post (65) werkt voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle, maar afgelopen jaar was hij zeven maanden in Burkina Faso. Een land waar hij wel vaker komt om zijn steentje bij te dragen aan het waterbeheer. En dat wordt gewaardeerd. Afgelopen maandag kreeg hij in het Afrikaanse land een ridderorde van de minister van Water.