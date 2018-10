Minder meldingen burgers over verdenking van kinderporno, wel vijf uit Kampen

Bij de politie kwamen vorig jaar 279 meldingen van burgers binnen over productie, verspreiding en downloaden van kinderporno. In het verspreidingsgebied van deze krant spande de gemeente Kampen de kroon, met vijf meldingen van inwoners die werden verdacht van deze strafbare feiten.

Jacqueline Rustidge van de afdeling communicatie van de politie Oost-Nederland bevestigt dit aantal, dat naar voren kwam uit een onderzoek van het tv-programma Brandpunt van KRO/NCRV. ,,Wij hebben deze zaken, die overigens volledig los van elkaar staan, in onderzoek genomen. Eén melding heeft geleid tot een vervolging.'' De andere vier personen die door burgers werden verdacht of beschuldigd van bemoeienis met kinderporno, werden uiteindelijk niet vervolgd. ,,We kunnen niet op individuele gevallen ingaan'', stelt Rustidge desgevraagd, ,,maar dat een zaak niet tot vervolging leidt kan verschillende redenen hebben. Te denken valt aan gebrek aan bewijs, beelden blijken achteraf niet strafbaar, een potentiële verdachte is intussen overleden…''.

Schommelingen

De afgelopen jaren schommelde het aantal meldingen per gemeente sterk. Waar Kampen er in 2017 vijf telde, was dat er in 2016 één. In Hardenberg kwamen in 2016 vier meldingen binnen, afgelopen jaar 'slechts' twee. Over inwoners van Zwolle kwamen vorig jaar twee meldingen binnen, in 2016 één, maar in 2015 negen. Deventer en Apeldoorn telden in 2017 elk twee meldingen, Berkelland drie.

Halvering

Tussen 2010 en 2017 is in slechts 23 van de 388 Nederlandse gemeenten geen enkel geval van productie, verspreiding of downloaden van kinderporno gemeld, blijkt uit de cijfers die de dataredactie van KRO-NCRV opvroeg via een verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur. Ook blijkt hieruit dat burgers minder vaak melding maken van kinderporno bij de politie. In de afgelopen drie jaar is dat aantal bijna gehalveerd.

Online

De redactie van Brandpunt benadrukt dat dit niet betekent dat het er ook minder is; integendeel, bedrijven als Facebook, Instagram en Google ontdekken steeds meer downloaders en verspreiders van kinderporno. Bij deze bedrijven wordt automatisch gedetecteerd of foto’s en video’s strafbaar zijn. Het aantal online meldingen stijgt explosief: van 2.902 meldingen in 2014 naar ruim 18.000 vorig jaar. Voor dit jaar worden tussen de 25.000 en 30.000 meldingen verwacht.

Documentaire

De redactie van Brandpunt verzamelde alle cijfers in het kader van een tweedelige documentaire over een groot onderzoek naar downloaders van kinderporno, die deze week wordt uitgezonden. Donderdag 4 oktober is deel twee te zien om 21.00 uur op NPO2.