Minder parkeerplaatsen bij Bolwerk Buitenwacht in Kampen

Het college heeft een professioneel verkeersbureau nog eens laten kijken naar onderzoeksgegevens uit 2017 over parkeren bij de Buitenwacht. Eind november en begin december zijn er tellingen geweest om de parkeerbehoefte in kaart te brengen in de drukste tijd van het jaar. Bij de Buitenwacht zou een aantal van 240 parkeerplaatsen voldoende moeten zijn, luidt de conclusie. Het college wil daar nog eens dertig bovenop gooien in de hoop parkeerders bij de IJsselkade naar de andere kant van de rivier te krijgen. Daarnaast wordt grond gereserveerd voor nog eens dertig parkeerplaatsen die alleen worden aangelegd als later blijkt dat die nodig zijn.

Moeizaam compromis

Begin jaar vorig jaar koos de raad voor 300 parkeerplaatsen met een optie van negen eens dertig daarbij. Dat besluit kwam moeizaam tot stand en was een compromis tussen ondernemers, vrienden van Bolwerk-Buitenwacht en omwonenden. Bewoners wilden toen niet verder gaan dan 240 terwijl ondernemers uitgingen van 360. Dat er nu toch weer 30 worden afgehaald, is niet goed gevallen bij Ondernemers Vereniging Kampen. Voorzitter Fré Helleman noemt dit plan ‘zeer teleurstellend‘. ,,Weer een afspraak die niet wordt nagekomen.’’ Over de tellingen heeft hij zo zijn twijfels. ,,Mensen parkeren niet graag op een modderige parkeerplaats.’’

Nieuw raadsbesluit

Omdat het aantal van 270 plaatsen lager is dan in het raadsbesluit dat begin 2018 is genomen, moet de gemeenteraad weer in debat over bolwerk Buitenwacht. Dan komen ook twee uitwerkingsvarianten op tafel. Daar zit in elk geval geen parkeerdek meer in. Ook dat bleek een heikel punt in eerdere discussies. Ambtenaren hadden zo'n dek bedacht om zo veel mogelijk parkeerplaatsen in het plan te krijgen, de buurt groen te houden en een betere waterafvoer te regelen. . Bewoners van de Sportlaan zagen hun uitzicht verpest worden, verwachtten een daling van de woningwaarde en vreesden dat het parkeerdek zou worden tot een drugshol en afwerkplek. En ondernemers voelden zich de kwade pier. Zij wilden weliswaar meer parkeerplaatsen, maar hadden nooit de suggestie van een parkeerdek aangedragen.