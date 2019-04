Minder straffen voor schoolverzuim door nieuwe aanpak in Kampen

Inbreker uit Kampen opgepakt na jatten uit bedrijfs­bus­jes: ‘Hij was net koud weer thuis en toen begon hij weer, heel dom natuurlijk’

29 april Een veelpleger uit Kampen is afgelopen nacht opgepakt in zijn woonplaats. De man werd op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijfsbusje op de Bovensingel.