Minder WW-uitkeringen in Kampen

Christelij­ke partijen in Kampen leveren iets in (en BBB profiteert ook hier)

Lokaal zitten ze stevig in de coalitie, maar bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag hebben ChristenUnie en SGP in Kampen ingeleverd ten faveure van de BoerBurgerBeweging. De uitslag in Kampen is grotendeels in lijn met de regionale en landelijke trends.