Mini-vrijmarkt op Koningsdag in Kampen versterkt banden in buurt: ‘We kunnen nergens heen’

Schminken, koekhappen, grabbelen, iemand die even een riedeltje op een banjo weggeeft: de mini-vrijmarkt die op Koningsdag op de kruising van de Lemkuhlstraat en de Van Hasseltstraat in Kampen werd gehouden, had alle elementen in zich van de traditionele grote vrijmarkt in IJsselmuiden. Deze kon vanwege de coronamaatregelen wederom niet doorgaan.