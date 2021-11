Minister erkent eindelijk: verbreding van dodenweg N50 bij Kampen heeft ‘prioriteit’

Inwoners en politici in deze regio roepen al jaren: de N50 is een levensgevaarlijke weg. Regelmatig gebeuren er ongelukken met ernstige, zelfs dodelijke afloop. Maar ministers bleken keer op keer onwillig de weg te veranderen en herhaalden: op de weg gebeuren ongelukken, maar uit de statistieken blijkt dat de N50 niet gevaarlijker is dan vergelijkbare wegen.