Minister heft vervoersverbod op na vogelgriep Kamperveen

Ophokplicht

Morgen geldt in heel Nederland geen ophok- en afschermplicht meer. Minister Schouten trekt deze maatregel tegen de verspreiding van vogelgriep in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. Deze maatregelen waren in het zuiden van het land al opgeheven.