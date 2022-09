Minister Hugo de Jonge geeft Kamper kern Reeve zijn plaatsnaambord: ‘Compleet nieuw dorp, uniek voor Nederland’

Kwart van arme gezinnen in Kampen loopt energietoe­slag mis

Bijna een op de vier Kampense huishoudens die recht heeft op de energietoeslag van 1300 euro, heeft die toeslag nog niet aangevraagd. Volgens wethouder Richard Boddeus (Kampen Sociaal) komen er in totaal zo’n 2100 huishoudens in Kampen voor de regeling in aanmerking.

