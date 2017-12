Minister pakt verbreding N50 bij Kampen op

Een meerderheid van de Tweede Kamer eiste dinsdag van Van Nieuwenhuizen dat de N50 bij Kampen uiterlijk in 2022 is verbeterd. De minister luistert naar de wens van de Kamer en zet de procedure om te komen tot verbreding in werking. Daarbij hoort dat de rijksoverheid daadwerkelijk financieel over de brug komt. Het was al langere tijd bekend dat Den Haag de kosten van de aanpak van de N50 zou delen met overheden en bedrijven in de regio. Beiden betalen vijf miljoen.

Verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid zorgt er voor dat het verkeer vlotter doorstroomt. Op dit weggedeelte van 3,5 kilometer is regelmatig sprake van filevorming in de spits. Ook vonden er de afgelopen jaren meerdere zware ongevallen plaats, ook met fatale afloop. Uitgangspunt van de aanpak is een wegverbreding van tweemaal een naar tweemaal twee rijstroken. Ook worden de rijbanen fysiek gescheiden, wat goed is voor de verkeersveiligheid. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2020.

Filewaarschuwingssysteem