Minister wil ‘zwarte lijst’ voor agressieve honden

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De vraag om een landelijke aanpak tegen bijthonden groeide onlangs toen de 20-jarige zwangere Marissa uit Kampen werd aangevallen door een agressieve Stafford. Ze raakte daarbij zwaargewond.

Risico

Met de speciale test die minister Schouten laat ontwikkelen moet een hondeneigenaar inzicht krijgen in het risico dat zijn of haar huisdier kan vormen. Het baasje kan op basis daarvan vervolgens zelf actie ondernemen om dat risico te minimaliseren, bijvoorbeeld door castratie of sterilisatie. Daarnaast is de test een extra hulpmiddel voor gemeenten om eerder bij een hond objectief te kunnen vaststellen of er een verhoogd risico aanwezig is.