Ministerie SWZ: Kampen had beter inzicht moeten bieden in werken in vieze grond garage Buitenhaven

De gemeente maakte in de zomer van 2017 bezwaar tegen enkele conclusies die de Inspectie van SWZ trok nadat drie heiers eind 2016 ziek werden tijdens het werken aan de parkeergarage. Kampen werd gedeeltelijk door het ministerie in het gelijk gesteld. Zij is er niet verantwoordelijk voor dat het vervolg van de werkzaamheden veilig gebeurt, iets dat wel door de Inspectie van SWZ werd geconcludeerd.

Fors duurder

De garage was door de vervuiling van de bodem veel later klaar dan was gepland. In plaats van in juni 2017 ging de parkeergarage eind december vorig jaar pas open. Tevens was het project fors duurder dan was begroot: 5,1 miljoen euro in plaats van 3,2 miljoen. Hoofdaannemer Hegeman claimt nog euro van de gemeente Kampen.