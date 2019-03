Ministerie vindt database criminele asielzoekers ‘niet nodig’

De politie Kampen pleitte onlangs voor een volgsysteem voor stelende bewoners van het azc. Dit na een reeks van diefstallen in de Hanzestad die worden toegeschreven aan bewoners van het nabijgelegen azc in Dronten. Het korps probeert dossiers bij te houden van mensen die over de schreef gaan, maar als die van opvanglocatie wisselen – iets wat volgens de politie veelvuldig gebeurt – dan raken ze uit beeld. Verschillende politieke partijen spraken steun uit voor het plan.

Beter communiceren

Winst

Is het dan nu niet goed geregeld? Wegewijs wil niet erkennen dat dit overleg nu niet goed gebeurt. ,,Maar er valt zeker winst te behalen. We moeten eerst deze handvatten benutten, voordat we een database gaan optuigen.” Om de communicatie tussen alle betrokken instanties te verbeteren, heeft het ministerie onlangs een speciale kaart gemaakt, die gratis de downloaden is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Hierin wordt voor alle betrokken op een overzichtelijke wijze samengevat welke maatregelen en middelen beschikbaar zijn om overlastgevers aan te pakken.” De kaart is gemaakt na klachten van burgemeesters van gemeenten die een opvang herbergen of last hebben van criminele asielzoekers, zoals die in Kampen, Ter Apel, Weert en Rotterdam.