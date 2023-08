Minuutje rijden in Kampen: gemiddeld zeven verkeersborden

Dit was de laatste Hassailt van de voorzitter, maar hij twijfelt niet aan het voortbe­staan

Met het uitvaren van de schepen en de terugkeer van de Kogge naar Kampen is er een einde gekomen aan Hassailt 2023. Het was ook gelijk het einde voor Kees van der Klocht als voorzitter van het maritieme evenement in Hasselt. De vraag is of er over vijf jaar weer een editie is. ,,Ik twijfel er niet aan.”