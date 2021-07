Moeder uit Kampen wil hulp voor haar probleemzoon: ‘Maar ik hoef haar nooit meer te zien’

VIDEO Buitenkans­je in Kampen: boekenver­koop uit de collectie ‘Van Gelderen’

13 juli Duizenden boeken zijn het die te koop worden aangeboden vanuit het historische pand ‘De Witte Poort’ aan de Koornmarkt in Kampen. Het is het onderkomen van voormalig docent kerkgeschiedenis Jaap van Gelderen (1943), die kleiner gaat wonen en een groot deel van zijn bibliotheek niet meer kwijt kon in zijn nieuwe appartement. Een buitenkansje is het voor boekenliefhebbers, die wel even moeten speuren.