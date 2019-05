Moet de treinreiziger uit Kampen rennen voor overstap in Zwolle?

Met z’n allen in Kampen binnen rond Pater Pio: ‘Ik wist meteen, dít is mijn heilige’

29 mei Fenomeen in de katholieke wereld, heilige Pater Pio (1887-1968). Over de hele wereld komen mensen samen in zijn naam en deze regio blijft niet achter. De nieuwe gebedsgroep in IJsselmuiden is de eerste in dit deel van het land. ,,Pater Pio helpt me enorm’’.