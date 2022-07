Moet deze hondenclub weg van zijn gewilde trainingsveld? ‘Ajax verplaats je ook niet naar Rotterdam’

Kringgroep IJsselmuiden staat in de wereld van de Duitse Herders hoog aangeschreven. De hondenclub kent ongeveer dertig leden, die een paar keer per week van heinde en verre komen om hun honden hier te trainen. Voorzitter Oege Hoekstra bijvoorbeeld heeft er regelmatig de rit van Friesland naar IJsselmuiden voor over om leiding te geven aan de club.