Mogelijk nog zeven oude bruggen te zwak in Kampen

De afsluiting van twee bruggen in de Tuindersweg in IJsselmuiden voor vrachtwagens met een aslast van meer dan 8 ton gaat nog het hele jaar duren. En mogelijk moeten er nog meer oude, betonnen bruggen in de gemeente Kampen worden gesloten voor zwaar verkeer omdat ze daarvoor te zwak zijn. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die de raadsfractie van de ChristenUnie heeft gesteld.

Welke bruggen dat zijn en wanneer en hoe ze worden getest kan een woordvoerder van de gemeente Kampen niet toelichten. De betrokken ambtenaar is met vakantie. Wel is bekend dat het er zeven zijn en dat ze later deze zomer onder de loep worden genomen.

Gevaarlijk

Door de afsluiting van de bruggen in de Tuindersweg moeten geladen vrachtwagens van en naar de Koekoek nu kilometers omrijden, via de Middenweg. Onwenselijk, vindt directeur Rogier Verkley van transportonderneming Wezenberg Groep, een van de bedrijven die door de afsluiting worden getroffen. „Vooral omdat het op de Middenweg tot gevaarlijke situaties leidt. Die weg is helemaal niet geschikt voor vrachtverkeer. Je kunt elkaar niet passeren, maar ander verkeer zie je pas als je de weg op bent gedraaid. Dan moet je dus achteruit met zo’n grote combinatie en dat is pas echt gevaarlijk, met fietsers in de buurt.”

Geluk

Geluk bij een ongeluk is volgens Verkley dat zijn bedrijf veel rijdt met zesassige combinaties in plaats van vijfassige. Doordat het totaalgewicht over een as extra kan worden verdeeld, overschrijden de trucks niet snel de maximale aslast. „In zo’n tachtig procent van de gevallen kunnen onze wagens gewoon over die bruggen. Alleen met een volle lading zware producten, zoals tomaten, lukt het niet.”

De bruggen in de Tuindersweg zijn weliswaar nog in goede staat, maar ze zijn 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige normen. Het zwaar verkeer is zwaarder geworden.

Studie

De zomermaanden worden gebruikt om te bestuderen hoe de situatie rond de bruggen in de Tuindersweg kan worden opgelost. „Dit kunnen maatregelen zijn aan de bruggen, maar ook verkeersmaatregelen. Daarna volgt uitwerking en uitvoering. Wij verwachten dat het rijden via de Middenweg nog het gehele jaar zal zijn”, zo staat in de beantwoording door het college.

Hoeveel geld er met de oplossing gemoeid zal zijn is volgens het college nog niet te zeggen. „De kosten hangen af van de oplossing.”

Meetsystemen