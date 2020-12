Mogelijk zeldzame Pokémon-kaarten buitgemaakt in Kampen: politie onderzoekt woningoverval aan Kronkelwilg

GroenLinks baalt van diefstal spandoek en hangt nieuwe op in Kampen

14 december Een spandoek van GroenLinks is afgelopen weekeinde in Kampen gestolen. Het hing aan een hek voor de - inmiddels gesloopte - villa aan de Bovenhavenstraat. De Kamper partij laat het er niet bij zitten. Er is aangifte gedaan en er is vanmiddag direct een nieuw spandoek opgehangen.