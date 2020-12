Mogelijk zeldzame Pokémon-kaarten gestolen bij overval in Kampen

Licht in donkere tijden voor de bewoners van Myosotis in Kampen

16 december In deze moeilijke periode is woonzorggroep IJsselheem er veel aan gelegen de decembermaand zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoners. Daarom is de binnentuin van Myosotis in Kampen omgetoverd in een kerstdorp, een sprookjesachtig decor, dat elke dag bij het vallen van de avond ‘aangaat’. Ook omwonenden doen op verzoek mee, door hun ramen en gevels met sfeerlicht te versieren.