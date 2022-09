Monovergister Mastenbroek is toegestaan, maar vaste geitenmest mag er niet in

Uitslag Peiling Lezers moedeloos over toekomst: ‘Straks geen warm eten meer en misschien een bijbaan?’

Oost-Nederland maakt zich grote zorgen over de situatie waarin het land is beland. De moedeloosheid grijpt ernstig om zich heen door fors gestegen prijzen voor onder meer energie en eten. De nood is bij sommige mensen zo hoog dat ze het leven niet meer zien zitten.

17 september