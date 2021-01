Monumentaal bankgebouw in Kampen verkocht, waarschijnlijk komen er woningen in

Het beeldbepalende ABN Amro-pand aan de IJssel in Kampen is verkocht. Volgens makelaar Cushman & Wakefield is de voormalige bank, die mei vorig jaar de deuren sloot, eind vorige maand van de hand gedaan. De nieuwe eigenaar, Frans Borgmeijer uit Kampen, wil nog niks kwijt over zijn plannen, die nu op het gemeentehuis worden beoordeeld. Volgens de makelaar komen er woningen in.

Het bekende en historische pand aan de voet van de stadsbrug, tegenover het ponton, leent zich qua locatie voor woningen, waaraan de behoefte ook in Kampen enorm is. Over enkele weken wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Borgmeijer bouwt op dit moment een oud kantoorpand van de gemeente aan de Vloeddijk om tot vier woonhuizen en zes appartementen. Dit gebouw werd aangekocht op een veiling en is over een paar weken gereed, zo vertelt de Kampenaar die vroeger een autobedrijf in Kampen en Zwolle had.

Herensociëteit

Het voormalige bankgebouw aan de IJsselkade is een gemeentelijk monument uit 1887 en deed ooit dienst als herensociëteit ’t Collegie. De vraagprijs van het pand, gebouwd in eclectische stijl, bedroeg 775.000 euro. Vanwege het bestemmingsplan kan de begane grond alleen gebruikt worden voor onder andere detailhandel, dienstverlening en horeca. De verdiepingen van het gebouw mogen gebruikt worden voor onder meer woonruimte, hotel, pension en B&B, zo valt te lezen in de verkoopbrochure van het pand met een vloeroppervlak van 800 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen.

Vertrek

Vorig jaar maakten twee grote banken kort na elkaar hun vertrek uit de Kamper binnenstad bekend. Behalve ABN, sloot ook ING aan de Oudestraat haar deuren. Die installeerde een ‘servicepunt’ in The Read Shop, ABN Amro verwijst haar klanten sindsdien door naar Zwolle.

Steeds meer banken stoten hun kantoren af, een trend die al jaren zichtbaar is, vertelde Michiel Smits van Cushman & Wakefield recent in deze krant, naar aanleiding van nieuwe plannen met de ING-bank in Hardenberg. Bankzaken worden meer en meer digitaal afgewikkeld, tot hypotheekaanvragen aan toe, wat huisvesting in toenemende mate kostbaar en overbodig maakt. Zo verkocht deze makelaar in commercieel vastgoed recent bankgebouwen in Rijssen, Elst, Ermelo en dus Hardenberg. Veel banken gaan over op een servicepunt binnen een andere winkel. Daarnaast wordt er geclusterd en verhuisd, al dan niet naar een duurzamer pand.