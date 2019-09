Monumentale subsidies voor gemeente Bronckhorst en kerken in Kampen

Gemeente Bronckhorst krijgt om precies te zijn 975.158 euro, gemeente Kampen een bijdrage van 761.830 euro. Waar het bedrag in Bronckhorst wordt verdeeld over 27 monumenten in twintig verschillende plaatsen, slurpen in de stad Kampen twee kerken bijna zes ton op aan Rijksubsidie. De St. Nicolaas- of Bovenkerk ontvangt 307.456 euro voor onderhoud, de Broederkerk 287.819 euro.