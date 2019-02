Moordenaar van hun dochter komt vandaag mogelijk vrij: ‘Maartje zit in ons hart. De dader laten we los’

Is Jan H. de moordenaar van Maartje Pieck uit Kampen na 18 jaar weer vrij man? De rechtbank oordeelt vandaag

10:29 De kans is groot dat Jan H. vanaf vandaag weer een vrij man is, achttien jaar nadat hij de 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen vermoordde. De rechtbank in Zwolle besluit of de opgelegde tbs-maatregel definitief wordt beëindigd. ,,Deze man is bij beëindiging van de maatregel straks dus even vrij als iedere burger, als u en ik’’, zegt strafrechtadvocaat Job Knoester.