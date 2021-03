Motorrijder belandt gewond in de greppel na botsing met auto in Kampen

Ggz-instelling Eleos koopt voormalige school aan de Noordweg in Kampen

17 maart De voormalige Wilhelminaschool aan de Noordweg in Kampen is verkocht. Christelijke ggz-instelling Eleos wil 24 studio’s in het pand inrichten waar cliënten onder begeleiding wonen. De huidige locatie van de stichting in Kampen, aan de Kattendoorn, voldoet niet meer aan de eisen.